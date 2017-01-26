Полицейские Нефтеюганска по горячим следам раскрыли тяжкое преступление

В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от жителя города о том, что неизвестные злоумышленники под угрозой ножа, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, совершили хищение денежных средств в сумме 16000 рублей, а также банковской карты, с которой в последующем произвели съем денежных средств в размере 6000 рублей.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей и местонахождения подозреваемых, полицейскими были задержаны двое граждан, ими оказались ранее неоднократно судимые 23-х и 36-летние жители города.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.