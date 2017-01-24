​В Нефтеюганском районе «Шевроле» влетел под КамАЗ, пострадали двое // ФОТО

В Нефтеюганском районе в результате столкновения внедорожника и грузовика пострадали два человека. Авария произошла в понедельник, 23 января, в 22.40 на 17 километре автодороги Ефремовского месторождения ДНС-2. 48-летний водитель «Шевроле Нивы» не справился с рулевым управлением и вылетел на встречку, где врезался в КамАЗ. В результате ДТП водитель «Шевроле» и его 54-летний пассажир получили телесные повреждения.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки, по данным пресс-службы ГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы.