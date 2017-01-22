​Очередная смерть на дороге: в Нефтеюганском районе столкнулись легковушка и КАМАЗ

В Нефтеюганском районе полиция расследует очередное смертельное ДТП. Как передает пресс-служба УМВД России по Югре, трагедия произошла накануне, 21 января около 20:45 на 557-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.
«Водитель автомобиля «Субару» 1989 года рождения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ под управленим водителя 1980 года рождения», — говорится в сообщениии полиции.
Водитель легковой машины погиб на месте.
Банковские услуги и продукты СНГБ в новом году. Наталья Гюлемерова // ONLINE 27 января в 11:00