​В Нефтеюганском районе в ДТП погиб человек // ФОТО

В четверг, 19 января, в 16.00 в Нефтеюганском районе на 555 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в ДТП погиб человек. 41-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с рулевым управлением и врезался во встречную «Ладу Гранта». В результате ДТП водитель «Киа» скончался, травмы получили водитель и пассажирка «Лады».

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 11 человек получили травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.