​Инспектору ДПС Нефтеюганска грозит штраф в 200 тысяч рублей за взятку в три тысячи рублей

Инспектор ДПС Нефтеюганска стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре, 15 января во время несения службы на автодороге «Нефтеюганск-Сургут» инспектор получил от водителя транспортного средства, совершившего административное правонарушение, три тысячи рублей в качестве взятки за непривлечение к административной ответственности.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления», - уточнили в ведомстве

Санкция ч. 1 ст. 291.2 УК РФ в качестве наказания за мелкое взяточничество предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

«Лицо, совершившее дачу мелкой взятки, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления, либо если это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки», - отметили в следственном управлении.