​На благотворительный счет для пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском поступило больше пяти миллионов рублей

На благотворительный счет фонда Нефтеюганска «Созидание» перечислено больше пяти миллионов рублей для спортсменов, пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском. «Для распределения средств создана рабочая группа, в которую также вошли представители спортивной общественности. Для получения помощи необходимо подать заявление. На данный момент поступила в работу заявка от родителей, дети которых проходят лечение в Москве», - рассказали в Официальном штабе правительства Югры.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства округа, на котором рассматривают реализацию дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности перевозок организованных групп детей в регионе.

Напомни, 4 декабря на трассе в Ханты-Мансийском районе автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовыми машинами. В ДТП погибли 12 человек, пострадали — более 20. Правительство округа и администрация Нефтеюганска выплатила семьям погибших и пострадавших денежные компенсации. Однако жители округа выразили желание помочь людям, попавшим в беду. По их просьбам был открыт благотворительный счет.