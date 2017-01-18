​Спасатели проверили: Иордань на реке Юганская Обь готова к эксплуатации // ФОТО

В среду, 18 января, сотрудники МЧС Нефтеюганска совместно с инспекторами ГИМС проверили готовность купелей к проведению обряда омовения, сообщает пресс-служба ведомства. Проверка показала, что иордань на реке Юганская Обь готова к эксплуатации.

Как пояснил государственный инспектор по маломерным судам Нефтеюганского инспекторского отделения Андрей Аникин, толщина льда на сегодняшний день составляет 95 сантиметров, что является безопасным для одновременного нахождения на льду большого количества людей. «Но ограничительные меры все равно будут приняты: одновременно в местах погружения смогут находиться не более 200 человек», - пояснил инспектор.

В Нефтеюганском районе в день Крещения будет оборудовано восемь купелей. В местах крещенских купаний 19 января, как в других муниципальных образованиях, будут осуществлять дежурство сотрудники МЧС, полиции, инспекторы ГИМС, врачи и другие службы жизнеобеспечения. На месте выхода людей на лед будет также дежурить специальная техника, оборудованная аварийно-спасательным инструментом.

Фото: 86.mchs.gov.ru