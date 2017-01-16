​Прокуратура подвела предварительные итоги расследования автокатастрофы под Ханты-Мансийском: возбуждено пять уголовных дел

Прокуратура Югры подвела предварительные итоги надзорных мероприятий, проведенных по факту ДТП, в котором погибли 12 человек. В автокатастрофе, произошедшей 4 декабря в Ханты-Мансийском районе, погибли 12 человек, в том числе десять детей, более 20 человек пострадали.

«После произошедшего ДТП прокуратурой во взаимодействии с органами государственной власти автономного округа проделан значительный объем работы с целью выяснения обстоятельств трагедии и недопущению подобных ситуаций впредь. По результатам прокурорской проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны организаторов соревнований и контрольно-надзорных органов», - рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

После трагедии ряд ответственных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, расследуются пять уголовных дел. Органами государственной власти внесены изменения в нормативные документы, регламентирующие вопросы организации спортивных соревнований, а также организованной перевозки групп детей автобусами. Профильными департаментами автономного округа ужесточен контроль в указанной сфере.

Нарушения при организации соревнований

В надзорном ведомстве выяснили, что Открытый чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по спортивной акробатике, который проходил в Ханты-Мансийске со 2 по 4 декабря 2016 года, был организован с нарушениями. Организаторами соревнований выступали департамент физической культуры и спорта автономного округа и Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЮграМегаСпорт» при содействии Федерации спортивной акробатики округа. Уточняется, что были нарушены Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353. Прокуратурой автономного округа внесено представление заместителю губернатора автономного округа, курирующего вопросы спорта, которое рассмотрено и удовлетворено, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: «Это Юганск, детка»

Нарушения в организации перевозки детей

В ходе проверки Комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска установлено, что перевозка учеников Специализированной детско–юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» к месту проведения открытого чемпионата автономного округа по спортивной акробатике планировалась маршрутным транспортом, не предусматривалась возможность организованной перевозки групп детей по договору фрахтования.

«Перевозка команды детей Нефтеюганска осуществлена с грубыми нарушениями требований Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, без заключения договора фрахтования. Об организованной перевозке групп детей подразделение Госавтоинспекции не уведомлялось», - говорится в официальном сообщении прокуратуры.

По указанным фактам нарушений Нефтеюганским межрайонным прокурором главе администрации г. Нефтеюганска и и.о. директора СДЮСШОР «Сибиряк» внесены представления. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица, в том числе председатель Комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска. Заместитель главы администрации города, курирующий вопросы спорта, уволился до рассмотрения представления.

Фото: sledcom.ru

Детей везли без разрешения

Собственником участвовавшего в ДТП автобуса являлся индивидуальный предприниматель, не имевший разрешительных документов на организацию пассажирских перевозок по междугородним маршрутам. Полученный им доход от осуществления незаконной предпринимательской деятельности составил более 2,5 млн. рублей. По материалам прокурорской проверки по данному факту следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Кроме того, должностными лицами Управления ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности водителя автобуса, участвовавшего в ДТП, вопрос о привлечении к административной ответственности владельца транспортного средства по ст.12.31 КоАП РФ за выпуск его на линию с неисправностями, с которыми запрещена эксплуатация, не рассматривался. При проведении проверок наличие у водителя разрешительных документов на осуществление междугородних пассажирских перевозок не проверялось. За эти нарушения внесено представление начальнику УМВД России по ХМАО-Югре, которое находится на рассмотрении.

Уголовные дела

Всплывшая информация о том, что водитель грузового автомобиля, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, был лишён права управления транспортными средствами в Республике Башкортостан еще в июне 2016 года, стало поводом для возбуждения еще одного уголовного дела.

«По данному факту материалы проверки направлены прокуратурой округа в прокуратуру Республики Башкортостан. Прокуратурой названного субъекта Российской Федерации начальнику УМВД России по Уфе внесено представление, а следственным управлением СК России по Республике Башкортостан по постановлению прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)», - уточняется в сообщении.

По факту ДТП отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), которые соединены в одно производство. Материалы данного уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в четвертое следственное управление с дислокацией в Екатеринбурге Главного следственного управления СКР.

Фото: sledcom.ru