​Специалисты РДКБ выразили уверенность в успешной реабилитации детей, пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском

Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина выразила уверенность в успешной реабилитации девочек, которые были доставлены на реабилитацию из ОКБ Ханты-Мансийска в Российскую детскую клиническую больницу. Байбарина встретила детей, доставленных в Москву бортом МЧС, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. После осмотра пациентов, которые хорошо перенесли полет, она подчеркнула, что состояние детей намного лучше, чем ожидалось ранее.

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В столицу вместе с детьми прибыли родители, которые смогут находится в больнице на протяжении всего периода лечения и реабилитации. «Присутствие близкого человека очень важно, поскольку очень много в реабилитации будет зависеть от воли детей. Поэтому поддержка родителей им необходима», - сказала Елена Байбарина.

В настоящий момент в медицинских учреждениях продолжают находиться шесть человек, пятеро из которых дети. Остальные пострадавшие в ДТП выписаны под амбулаторное наблюдение. В дальнейшем их восстановление планируется продолжить с использованием санаторно-курортного лечения. «Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. И будет она оказываться ровно столько, сколько на это потребуется времени», - заключила Елена Байбарина. Ситуация находится на личном контроле Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой.

Напомним, ДТП с участием грузовика и автобуса, в котором возвращались нефтеюганские спортсмены с окружных соревнований, произошло 4 декабря 2016 года. В салоне автобуса находилось 32 пассажира, в том числе 29 детей.