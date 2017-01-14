​Сгоревший в Нефтеюганске жилой дом был признан аварийным в 2014 году

Сгоревший в Нефтеюганске двухэтажный жилой дом в 2014 году был признан непригодным для проживания и планировался под снос. Напомним, пожар произошел ранним утром в четверг, 12 января, в 11 микрорайоне города. По уточненным данным, с пожарища в пункт временного размещения были доставлены 53 человека.

«Состоялась встреча с жильцами дома, на которую также были приглашены представители администрации города, соцзащиты, отдела надзорной деятельности, МВД. Со всеми этими службами организовано взаимодействие по оказанию помощи жителям по восстановлению документов. На базе школы № 7 через общественные организации организован сбор необходимых вещей и предметов первой необходимости, материальной помощи пострадавшим от неравнодушных граждан», - рассказал в ходе брифинга заместитель главы администрации Олег Тальянов.

Он также отметил, что в настоящее время администрацией города решается вопрос о предоставлении пострадавшим жилых помещений из маневренного фонда. В департамент жилищного хозяйства с заявлениями о выделении жилой площади из маневренного фонда обратились 23 семьи. Кроме того, для оказания помощи по сбору документов подготовлен единый запрос как в БТИ, так и в регистрационную палату. Чиновники заверили, что жильцы дома получат все необходимые справки без индивидуального обращения в учреждения.

Работа по выяснению причин пожара продолжается.