​Жители Югры собрали более 4,5 млн рублей пострадавшим в ДТП спортсменам из Нефтеюганска

Жители Югры перечислили на благотворительный счет фонда «Созидания» более 4,5 миллионов рублей для пострадавших в ДТП, которое произошло 4 декабря 2016 года в Ханты-Мансийском районе.

«Это как деньги предприятий, так и граждан, пожелавших помочь пострадавшим в ДТП. На какие цели они будут потрачены пока данных нет. Точно это станет известно после заседания специальной комиссии, которое возможно состоится в конце января - начале февраля. Но точно могу сказать, что они пойдут исключительно на нужды пострадавших в автоаварии», - рассказала агентству «Интерфакс-Урал» начальник отдела по связям с общественностью администрации Нефтеюганска Евгений Драчев.

При столкновении автобуса и двух грузовиков погибли 12 человек, 19 — были госпитализированы. 13 человек уже выписаны из ОКБ Ханты-Мансийска. Двое детей и тренер продолжают лечение в ОКБ Ханты-Мансийска, еще трое детей находятся в НИИ нейрохирурги им. Бурденко в Москве.