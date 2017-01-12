​Жительница Нефтеюганска помогла задержать пьяных похитителей платежного терминала

Жительница Нефтеюганска помогла полицейским задержать грабителей. Она сообщила в дежурную часть о том, что на одной из улиц города двое неизвестных людей переносят аппарат внешне схожий с терминалом для оплаты услуг.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции задержали двоих граждан 23 и 25 лет. В ходе установления обстоятельств произошедшего, правоохранители выяснили, что терминал, в котором находилось около 10000 рублей, был похищен злоумышленниками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, в одном из магазинов города», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Мужчины задержаны, им грозит наказание по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В полиции отметили, что ранее молодые люди неоднократно попадали в поле зрения полицейских, кроме того, имеют судимости за различные преступления.

Юлии Нуркаевой, сообщившей о преступлении, руководство полиции выразило признательность за бдительность, неравнодушие и проявление настоящей гражданской позиции.

Фото пресс-службы УМВД Югры