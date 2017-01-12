​В Нефтеюганске 40 человек остались без жилья после пожара в многоквартирном доме // ФОТО

После пожара в многоквартирном доме в 11-м микрорайоне Нефтеюганска без жилья остались 40 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре. Напомним, дом сгорел ранним утром в четверг, 12 января.

«На момент прибытия огнеборцев горение происходило на втором этаже здания с выходом на кровлю по всей площади. Прибывшие по повышенному номеру вызова подразделения немедленно приступили к эвакуации жильцов и тушению пожара. В доме находилось 32 квартиры, в которых по факту проживало 40 человек. Все жильцы эвакуированы, по предварительным данным пострадавших на пожаре нет», - уточнили в ведомстве.

В 6 часов 10 минут пожар был локализован, через 15 минут ликвидировано открытое горение на площади 675 квадратных метра. Для ликвидации последствий происшествия задействовано 72 человека и 22 единицы техники.

Для размещения эвакуированных людей администрацией города Нефтеюганска были предоставлено два теплых автобуса, а также развернут пункт временного размещения в СОШ №7, находящейся в 170 метрах от места происшествия. Судьбу погорельцев должны были решить на заседании городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Причины пожара устанавливает группа дознавателей МЧС России.

Напомним, на этой неделе в округе произошел уже второй пожар в жилом многоквартирном доме. 9 января в поселке Игрим Березовского района сгорел жилой двухэтажный дом на улице Спортивная. В результате пожара без жилья остались 36 человек.