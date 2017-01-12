​В Нефтеюганске сгорел двухэтажный жилой дом // ФОТО

В четверг, 12 января, в 04.09 в 11 микрорайоне Нефтеюганска произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На месте происшествия работали восемь пожарных расчетов. Установлено, что возгорание началось в квартире на втором этаже. В тот момент, когда к зданию прибыли первые спасатели, пламя уже перекинулось на кровлю. Жильцов из дома эвакуировали. Людей для обогрева разместили в прибывших на место происшествия автобусах. Открытое горение удалось ликвидировать в 06.46, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. В результате пожара пострадавших нет.

Фото: 86.mchs.gov.ru