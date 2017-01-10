​В автоавариях в Нефтеюганске и районе пострадали шесть человек // ФОТО

За минувшие сутки, 9 января, на дорогах Югры зарегистрировано четыре серьезных ДТП, травмы в которых получили девять человек. Две крупные аварии произошли в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД округа.

Около половины девятого утра в понедельник на 774 километре автомобильной дороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 52-летний водитель ГАЗели, двигаясь со стороны Тюмени в направлении Ханты-Мансийска, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении транспортным средством ДАФ с прицепом под управлением 51-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо пассажиров ГАЗели.

В Нефтеюганске около десяти часов утра водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Мазда Фамилия», не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением мужчины 1987 года рождения. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы в БУ НОКБ им. Яцкив.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры