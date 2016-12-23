​Полицейский из Нефтеюганска спас детей на пожаре, находясь в служебной командировке на Северном Кавказе

О самоотверженном поступке лейтенанта полиции Олега Перевощикова из Нефтеюганска стало известно спустя полтора месяца после события. Благодарная мать спасенных детей узнала имя героя и написала письмо его руководству.

24-летний инспектор дорожно-патрульной службы из г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры прибыл в полугодовую командировку в Республику Дагестан, в составе оперативной группы ВОГОиП МВД России по городу Каспийску летом этого года. Служба молодого сотрудника проходила ровно, без каких-либо серьезных происшествий. Но 8 ноября рядом со зданием ОМВД России по городу Каспийску произошло ЧП, в разрешении которого Олег Перевощиков проявил свои лучшие качества. Он, не раздумывая, вбежал в заполненную едким дымом квартиру, вывел двоих детей из опасного помещения и локализовал возгорание до приезда пожарных.

– Это было около семи часов вечера, – вспоминает полицейский. – Мы с коллегой направлялись от отдела полиции к автомобилю. В тот самый момент из подъезда многоквартирного дома выбежала женщина с криками о помощи.

Полицейские, не раздумывая, бросились выручать потерпевших. Как потом выяснилось, в санузле загорелись пластиковые панели. Продукты горения данного материала очень опасны для здоровья человека.

В первую очередь, зайдя в помещение, Перевощиков отключил газо- и электроснабжение квартиры. Затем отыскал мальчишек, которые спрятались от пожара в комнате, вывел их наружу и снова вернулся в помещение. Полицейский локализовал возгорание до приезда пожарных. После чего вышел из дома и направился к пункту временной дислокации.

Олег уже и позабыл о том случае, когда во второй половине декабря об этом ему не напомнило руководство, на имя которого пришли слова благодарности от матери спасенных мальчишек. Как только об этом случае узнал руководитель ВОГОиП МВД России генерал-майор полиции Владимир Алай, он пригласил подчиненного к себе и поблагодарил полицейского за проявленную самоотверженность и бескорыстие. После чего вручил Перевощикову ценный подарок и походатайствовал перед руководством УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о поощрении отличившегося сотрудника.