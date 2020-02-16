В Сургуте нашли самый заваленный снегом автомобиль

Сургутяне в соцсетях выкладывают фото автомобилей, хозяева которых, похоже, не чистили своих железных коней в течении всей зимы. Одно из таких авто обнаружено во дворе по ул. Быстринской. В комментариях пользователи подтрунивают над нерадивым владельцем. Однако нашли и те, кто считает, что соседи могли бы помочь хозяину - мало ли по какой причине человек не чистил машину в течении нескольких месяцев?