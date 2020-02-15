​В Сургуте на Индустриальной улице собака сорвалась с цепи и покусала мужчину

В Сургуте накануне, 14 февраля, на Индустриальной улице собака сорвалась с цепи и покусала мужчину.

По данным паблика "К-Информ", агрессивное животное до сих пор находится на том же месте.

"Будьте аккуратны! На улице Индустриальная, 4П, около магазина "Все для полуприцепов" сорвалась с цепи бойцовская собака и напала на человека, - предупреждает горожан пользователь Ангелина Котова. - Собака до сих пор находится на этом же месте, уже без цепи. Никакие меры никто не принимает".

В доказательство сургутянка публикует фото прокушенной руки и заключение доктора.