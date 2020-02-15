В Сургуте осужденный за убийство мужчина на суде попытался уничтожить материалы дела

В Сургуте осужденный за убийство на девять лет мужчина на суде попытался уничтожить листы из материалов дела.

Как сообщает городская прокуратура, сургутянин подал апелляционную жалобу. Находясь на скамье подсудимых в зале судебного заседания, во время ознакомления с материалами дела, он попытался удалить отдельные листы из материалов уголовного дела и спрятать их.

На него завели еще одно уголовное дело за воспрепятствование суду. За это сургутянину грозит дополительный срок - лишение свободы до двух лет.