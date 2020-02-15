​В Сургуте гражданин Азербайджана, чтобы избежать депортации, предложил полицейским 2000 рублей взятки

В Сургуте в суд направлено дело гражданина Республики Азербайджан, который совершил покушение на мелкое взятничество.

Как сообщает городская прокуратура, осенью прошлого года иностранец был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Стражи правопорядка выяснили, что мужчина нелегально находится в России.

Чтобы избежать депортации, азербайджанец предложил полицейским взятку в две тысячи рублей, от которой те отказались. За это преступление мигранту грозит лишение свободы сроком до одного года.