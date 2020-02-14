Сургутянин попал в Книгу рекордов России, как обладатель самых длинных усов

Сургутянин Даниил Гочуа попал в Книгу рекордов России, как обладатель самых длинных усов в стране.

Как сообщает городской паблик «О, Сургут», мужчина уже 4,5 года отращивает усы, длина которых в настоящий момент от кончика до кончика составляет 37,4 см.

По словам Гочуа, отпускать усы он начал 1 июля 2014 года, так как тогда пошла мода на бороду, а он всегда мечтал «о круглых больших усах». Как только они начали отрастать, молодой человек стал их подкручивать.

Отметим, что сургутянин работает в барбершопе.