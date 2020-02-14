Глава Сургута пообещал ещё раз проверить городские автобусы на грязь

Глава Сургута Вадим Шувалов пообещал ещё раз проверить городские автобусы на грязь, после того, как на него обрушился шквал критики после положительного отчета о первой проверке.

«Все комментарии прочитал. Причин для недовольств много: пыль и неприятный запах в салонах, грязные и рваные сиденья, лихачество за рулем, несоблюдение правил посадки и высадки пассажиров. Вы описали вопиющие случаи нарушений санитарных норм и угрозы безопасности людей», — написал градоначальник у себя в группе во «Вконтакте».

Мэр также отметил, что уже дал поручение проверить транспорт по указанным горожанами маршрутам. Инспекция пройдет без предупреждения автоперевозчиков.