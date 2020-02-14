​В Сургуте внедорожник сбил 11-летнюю девочку

В Сургуте накануне, 13 февраля днем, около 13 часов, на проспекте Пролетарский внедорожник сбил несовершеннолетнего ребенка.

Водитель «Тойота Ланд Крузер Прадо», мужчина 1957 года рождения, наехал на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате произошедшего подросток 2009 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

В целом по округу 13 февраля произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили ранения.