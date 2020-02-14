​«Ситуация доведена до предела»: обманутые дольщики Сургута подают в суд на правительство Югры и выходят на протесты

Накануне, 13 февраля, в администрации Сургута прошло очередное совещание по вопросу обманутых дольщиков. Вкладчики жилых комплексов «Любимый», «Уютный», «РиверХауз» обсуждали проблему достроя домов с заместителем губернатора Югры Андреем Зобницевым и представителями администрации города. По словам присутствовавших на встрече, беседа проходила напряженно, не обошлось даже без слез. Дольщики говорят, что они в отчаянии из-за бездействия чиновников.

«Так как власти ничего положительного в очередной раз не сказали, ситуация была доведена до предела. Кто-то плакал, кто-то просто истерически кричал. Вкладчики ЖК «Любимый», дом №2 видят выход из сложившейся ситуации только в банкротстве ООО «ДЭП», но региональные власти по непонятным причинам не хотят выступить инициаторами процедуры банкротства данного Застройщика. Мы считаем, что власти ничего не делают, чтобы решить эту проблему», —пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС сургутяне.

Также инициативные группы высказали недовольство работой окружного жилстройнадзора: по словам дольщиков, правительственная структура не выносит предписание Застройщику и не штрафует его, потому что стройка заморожена, счета арестованы и страховки нет. «Представитель от жилстройнадзора никак не могла прокомментировать данный факт. Мною были распечатаны фотографии дома, начиная с 2018 года, на которых было видно, что за три года дом не изменился. Я прямо так и сказала: «Вот результат вашей работы. На этих фотографиях все ваши совещания, разработанные дорожные карты, финансовые модели», — рассказала вкладчица второго дома в ЖК «Любимый».

По итогам встречи жители Сургута заявили чиновникам, что намерены жаловаться на их бездействие. По словам дольщиков, они планируют выходить на одиночные пикеты до тех пор, пока не будет реального результата. Также вкладчики готовят документы для обращения в суд на правительство региона и городскую власть.

Стоит отметить, что уже сегодня, 14 февраля, утром прошло два пикета. Вкладчики протестовали перед зданиями администрации Сургута и жистройнадзора.

Напомним, в Сургуте более года назад у застройщиков «Северстрой» и «ДЭП» начались финансовые проблемы. Строительство на объектах компаний было приостановлено. Полгода назад к решению конфликта подключилась губернатор Югры Наталья Комарова. В данный момент для большинства проблемных домов найдены варианты достроя, однако часть объектов все еще простаивает, а сургутяне, вложившие деньги в долевое строительтсво, остаются в неведении — когда квартиры сдадут в эксплуатацию.

Помимо этого, полиция возбудила уголовные дела против ряда застройщиков, которые более чем на год задерживают сдачу домов дольщикам.