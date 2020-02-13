​Сургут вошел в топ городов России, где сложнее всего перебраться из однокомнатной квартиры в двухкомнатную

Сургут занял 11 место в рейтинге России по разнице стоимости однокомнатных и двухкомнатных квартир. К такому выводу пришли аналитики портала Domofond.ru. Они посчитали, что «однушка» в Сургуте в среднем имеет площадь 43 квадратных метра и стоит 3,3 млн рублей, а «двушка» – это 56 квадратов и почти 4,3 млн рублей, то есть разница между ними – почти миллион рублей. И это на фоне остальной России достаточно много. Нижневартовск находится в рейтинге чуть выше – там разница составляет 880 тысяч рублей.

К слову, тут Сургут обошла столица области – в Тюмени разница между двумя типами квартир составила 1,17 млн (хотя и «однушки», и «двушки» там в абсолютных цифрах дешевле – 2,6 и 3,7 млн соотвественно). По этому показателю «лучший город Земли» занял девятое место.

Лидером (или антилидером, как посмотреть) ожидаемо оказалась Москва. Там однокомнатная квартира в среднем стоит космические 6,9 млн рублей, а двухкомнатные вырастают до еще более космических 10,1 млн, таким образом разница достигает 3,2 млн рублей.

С этой точки зрения самым классным городом является Архангельск – там однокомнатное жилье стоит 2,1 млн, а двухкомнатное (правда, там оно 45 квадратных метров – почти как сургутская «однушка») – 2,4 млн рублей, всего 300 тысяч разницы.