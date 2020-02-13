​В Сургуте нашелся двор, в котором снег не вывозили с ноября, пока жалоба не дошла до главы

Сургутянка Мария на портале «Твой Сургут» пожаловалась на то, что в ее дворе на Пролетарском проспекте, 32, снег не вывозили с ноября 2019 года. Тогда снежные кучи начали собираться на обочине дороги у дома, лишив местных жителей места для парковки. Потом территорию почистили (после гневного окрика главы 18 декабря), но лежащие на обочине развалы так и не вывезли. «Дети облюбовали горы, катаются, выезжают на дорогу, где ездят машины, так и до трагического случая недалеко», – сетует жительница города.

Начальник отдела организации управления жилищным фондом администрации Сургута Татьяна Лепихина в своем ответе сказала, что снег уже вывезен. И попросила в случае повторения подобного безобразия с долгим хранением снежных куч во дворе обращаться в компетентные органы – конкретно в МКУ «Дирекция дорожного транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (телефоны: 26-87-11, 26-87-13, 26-87-52) и в департамент городского хозяйства (телефоны: 52-45-19, 52-45-16).