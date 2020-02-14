​Суд по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова в очередной раз отложен

Судебные заседания по уголовному делу против бывшего главы Сургута Дмитрия Попова возобновятся в конце февраля. Об этом СИА-ПРЕСС сообщила сторона защиты. Точная причина переноса неизвестна, по данным адвокатов, она связана с графиком работы судьи. В предыдущий раз рассмотрение дела было остановлено 13 января – это было связано с заменой в команде обвинения, – новый представитель прокуратуры запросил паузу для ознакомления с материалами дела (а там очень много томов только в самом деле, помимо протоколов судебных заседаний).

Рассмотрение дела Попова идет с апреля 2019 года. На данный момент судебный процесс подошел к этапу прений сторон, после которого будет вынесен приговор. Какое бы решение не вынес судья, скорее всего, оно не удовлетворит кого-то из участников процесса: защита требует полного оправдания бывшего главы Сургута, и будет обжаловать любой иной приговор, а обвинение, напротив, едва ли согласится с завершением уголовного преследования статусного обвиняемого (если оно случится). Таким образом, шансы перехода дела в апелляционную инстанцию в Челябинской областной суд (именно там сейчас рассматриваются апелляции по уголовным делам из Югры) довольно велики.

Позже начнется второе рассмотрение арбитражного дела, связанного с преследованием Дмитрия Попова. Напомним, арбитражный суд Югры отказался удовлетворить иск прокуратуры региона о признании незаконной сделки о продаже песка совхозом «Северное» (этот эпизод является центральным в уголовном деле против Попова, обвинение считает, что эта сделка нанесла ущерб бюджету Сургута). Прокуроры обратились в Восьмой арбитражный суд, находящийся в Омске, чтобы обжаловать это решение судьи из Югры – этот процесс начнется 17 марта.