Власти Сургута хотят ликвидировать управление природопользования и экологии

Власти Сургута хотят полностью ликвидировать управление природопользования и экологии, чтобы перераспределить его функции между департаментами администрации. Об этом стало известно сегодня, 13 февраля, на комитете думы Сургута по нормотворчеству.

Отвечая на вопрос депутата Виктора Пономарева о целесообразности реорганизации, чиновники сообщили, что это не спонтанное решение: администрация несколько лет наблюдала за деятельностью управления.

Выяснилось следующее. Если ликвидировать управление природопользования, то это ускорит работу подразделений, упростит взаимодействие между департаментами и позволит усилить экологический надзор.

Также город после реорганизации будет экономить полмиллиона рублей ежегодно. На ликвидацию управления Сургут может потратить до четырех миллионов рублей – это компенсация при расторжении трудовых договоров.

Чтобы начать процесс оптимизации, администрации нужно согласие думы. Но депутаты решили повременить с вердиктом:

«Если вы полностью меняете функционал и состав, то объясните, куда уйдут сотрудники и чем они будут заниматься. Это же люди, наши избиратели. Вот так мы сейчас решим, сократим их, и куда они пойдут работать?», – опасается председатель комитета по нормотворчеству Валерий Голодюк.

В ответ чиновники пообещали подготовить дополнительный доклад. В нем будет схематически изображено, в какие структуры администрации перейдут сотрудники управления после его ликвидации, а также какие функции будут распределены между ними. Документ предоставят на следующей неделе, после чего депутаты примут окончательное решение.

Справка: управление природопользования и экологии отвечает за свалки, парки и леса на территории города, а также занимается озеленением.