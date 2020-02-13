​Жителю Сургута, который насмерть сбил 16-летнюю девочку, грозит пять лет тюрьмы

Прокуратура Сургута направила в суд дело 48-летнего водителя, который в декабре 2019 года насмерть сбил 16-летнего ребенка. За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Инцидент случился 26 декабря около 22.30 на пешеходном переходе напротив площади «Аврора». Водитель пикапа «Мазда» не учел дорожные и метеорологические условия и сбил 16-летнюю девочку. Ученица десятого класса одной из школ города скончалась на месте происшествия.

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый ранее неоднократно, а именно восемь раз допускал нарушения Правил дорожного движения, на момент ДТП имел 26 – летний водительский стаж», — пояснило сотрудники сургутской прокуратуры. Также известно, что мужчина, находившийся за рулем пикапа, не был судим.