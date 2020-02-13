​Администрация Сургута будет отвечать на вопросы жителей в соцсетях

Сотрудники администрации Сургута будут отвечать на вопросы жителей города в социальных сетях. Соответствующее сообщение появилось в официальной группе мэрии в «Вконтакте».

«Сургутяне, мы запускаем новую рубрику #ВопросОтвет@publicadmsurgut86. Здесь мы будем публиковать вопросы, которые волнуют жителей города», — пишут чиновники.

Напомним, также свои обращения пользователи сети могут оставлять на портале tvoysurgut.ru. За время работы сервиса специалисты администрации рассмотрели более девяти тысяч проблем.