Центральная аптека Сургута с рецептурным отделом откроется к лету

Накануне, 12 февраля, состоялось очередное слушание вопроса о затянувшемся переезде Центральной аптеки с улицы Ленина на проспект Мира, 55. Новый руководитель организации Зинаида Кулешова пообещала, что аптека откроется до июня 2020 года:

«Степень готовности помещений производственной части для изготволения лекарств: 80 процентов. В ближайшие дни мы получим первые поставки оборудования. Остальные отделочные работы завершены примерно на 60 процентов, сейчас монтируется вентиляция».

Директор аптеки добавила, что учреждению еще предстоит получить лицензию с разрешением на фармакологическую деятельность. Такой документ готовится до 45 дней.

Изначально Зинаида Кулешова заверила, что открытие будет в апреле, но депутат Виктор Пономарев предостерег ее от обещаний – даты смещаются уже далеко не в первый раз. Он рекомендовал закончить ремонт без спешки и принять посетителей в период с мая по июнь.

Но нужда ли городу Центральная аптека? Депутат Максим Слепов опасается, что рынок заместил функцию рецептурного отдела за год его отсутствия:

«Аптека должна была готова еще летом прошлого года. Второй год мы работаем без лекарственного цеха, и появляется вопрос – зачем он нам теперь нужен? Рынок заместил потребность в недостающих препаратах, которые раньше делал рецептурный отдел. Ради чего мы ее делаем? Аптека не будет приносить прибыли, мы будем ее содержать и этим только нагружать бюджет», – считает Максим Слепов.

Депутат добавил, что город не обязан обеспечивать людей лекарствами – это входит в полномочия окружного правительства.Поэтому аптеку нужно за бесплатно отдать департаменту здравоохранения.

Заместитель председателя думы Артем Кириленко продолжил мысль коллеги: неважно, у кого будет аптека – у города или государства. Главное, чтобы она была и приносила пользу сургутянам:

«Некоторым больницам не обойтись без рецептурного отдела. Мы заказываем у Нефтеюганска и Нижневартовска недостающие лекарства, но неужели крупнейший город ХМАО не может производить их сам?»

Городская дума вернется к этому вопросу в мае. Планируется, что весной Центральная аптека подготовит экономическую стратегию своей работы и предложит ее на ознакомление депутатам.

Напомним, Власти Сургута решили продать помещения Центральной аптеки из-за ее убыточности, сделка состоялась с частным предпринимателем. Вырученные средства пошли на погашение задолженностей по кредитам и зарплатам, а также на восстановление Дома Пионеров.