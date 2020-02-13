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Жителей Сургута предупредили об ответственности за ложные жалобы на кучи снега во дворах

Фото: tvoysurgut.ru
Фото: tvoysurgut.ru

Жители Сургута, из дворов которых долго не вывозят горы снега, могут обратиться с жалобой в контрольное управление. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«В случае, если Вами зафиксирован факт нарушения сроков вывоза валов снега, Вы можете направить заявление по прилагаемой форме (с приложением фотоматериалов, указанием даты, времени, места выявления правонарушения, а также данных лица, засвидетельствовавшего правонарушение) по электронной почте: kazantsev_aa@admsurgut.ru, либо обратиться в контрольное управление по адресу: ул. Восход, 4, к. 401», - говорится в сообщении.

При этом горожан предупредили об ответственности за ложное сообщение. То есть, если вы пожалуетесь на кучи снега, а проверяющие их не найдут – вас могут оштрафовать на одну-полторы тысячи рублей.

Стоит отметить, что по правилам благоустройства вывоз валов снега с придомовых территорий должен осуществляться в течение семи календарных дней с момента складирования.

Сургутяне часто жалуются на несвоевременный вывоз снега из дворов. Однако, по официальным данным, работа осуществляется по графику.

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Сегодня в 09:51, просмотров: 313, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 11:45
Штоааа? Эти предупреждальщики ничего не попутали? Может они сами понесут ответственность, что НЕ контролируют уборку снега?
Коренной Сургутский
не нравится
Сегодня в 12:06
А если 2 раза сфоткать кучу, которая лежит больше недели и потом ее убрали- это ведь освобождает от ответственности..
Может имелось в виду что штрафовать будут за подложные фото?

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