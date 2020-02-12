​Житель Сургута попросил власти продлить работу некоторых автобусов до 23 часов. Его послали в муниципальный контракт

Житель Сургута с никнеймом freeman обратился на портал «Твой Сургут» с воззванием продлить работу главных автобусных маршрутов до 22-23 часов. «Кроме ООО «Центр» почти все автобусы заканчивают ходить в 21 час, про маршрутки вообще молчу, ездят не по расписанию, так как у него их нет… Просьба хоть какие-нибудь маршруты кроме ООО «Центр» продлить до 22-23 часов. Ведь много людей уже работает не до 21 часа, с появлением ТРЦ в городе некоторые работают до 22», – написал он.

В своем ответе на вопрос жителя города начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Рустам Гильманов заметил, что автобусы выполняют условия муниципального контракта под номером «МК-68 ГХ». «Расписание по маршруту были составлены исходя из требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения с соблюдением режима труда и отдыха водителей. Предлагаем для реагирования и принятия оперативных мер сообщать конкретные факты нарушений с указанием даты, времени, гос. номера автобуса и места», – написал чиновник. Он также сказал, что в 2020 году администрация разработает схему организации транспортного обслуживания населения, и все предложения, высказанные сургутянином, будут направлены исполнителям этого исследования.