​В мессенджерах распространяют сообщение о двух заболевших коронавирусом в Сургуте

В мессенджерах распространяют сообщение о том, что якобы в одной из больниц Сургута находится два пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус» (COVID-19).

«Наверное никто не вкурсе что в Сургуте в инфекционке лежит два человека с подтвержденным короновирусом, с утра их анализы пришли. Смотрю молчат и скрывают от людей. Именно поэтому карантин сегодня объявили резко» (орфография и пунктуация автора сохранены), — говорится в сообщении.

Сотрудники инфекционного отделения городской больницы опровергли эту информацию, отметив, что на сегодняшний день в Сургуте нет ни одного доказанного случая заболевания.

Ранее, 10 февраля, специалисты Роспотребнадзора Югры также заявили, что в регионе нет пациентов, у которых бы подтвердили опасный диагноз, однако под наблюдением врачей находится 41 человек - у них может проявиться коронавирус, так как они недавно вернулись из карантинных зон.