В Сургуте ветераны Великой Отечественной войны получат 75 тысяч рублей на День Победы

Ветераны и инвалиды Второй Мировой войны, проживающие в Сургуте, получат по 75 тысяч рублей на День Победы. На денежную поддержку могут рассчитывать и другие льготные категории, жизнь которых связана с Великой Отечественной – они получат по 10 тысяч рублей.

По словам главного бухгалтера сургутской администрации Маргариты Новиковой, 75-тысячную выплату получит 21 ветеран, 10-тысячная льгота рассчитана на 928 человек. Для этих целей из бюджета города будут выделены четыре с половиной миллиона рублей.

Отметим, ветераны Великой Отечественной в Сургуте получают финансовую поддержку на 9 мая ежегодно: инвалиды и участники боевых действий получали 10 тысяч рублей, а остальным льготным категориям выплачивали 6 тысяч.

Напомним, выплата на 75-летие Победы - это личное распоряжение президента Владимира Путина. Ветераны Сургутского района тоже смогут рассчитывать на поддержку: помимо 75-тысячной льготы им простят долги за ЖКХ