​В Сургуте продлили карантин во всех школах до 15 февраля

Администрация Сургута приняла решение продлить карантин во всех школах города до 15 февраля. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали представители пресс-службы администрации города.

Дальнейшее решение о продлении или окончании карантина будет приниматься ближе к этому сроку.

Карантин в Сургуте действует с 5 февраля. При этом школьники продолжают учиться, но в дистанционной форме.

Напомним, изначально в сургутских общеобразовательных учреждениях на карантин уходили лишь некоторые классы, однако вскоре школы закрылись полностью, так как уровень заболеваемости в Сургуте выше, чем в среднем по округу