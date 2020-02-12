​В Сургуте эвакуировали жилой дом из-за подозрительного пакета

Сегодня, 12 февраля, срочно эвакуировали жителей из жилого дома, расположенного по адресу проспект Мира, 55. Как сообщили очевидцы события корреспонденту СИА-ПРЕСС, в офисе Сбербанка на первом этаже был найден подозрительный предмет (по неподтвержденной информации, пакет), после чего на место прибыли экстренные службы и начали выводить людей из здания. Также известно, что временно было перекрыто движение автомобилей на участке проспекта Мира.

Сотрудники полиции Сургута заявили, что не уполномочены комментировать данное происшествие, однако подтвердили информацию о том, что правоохранители работают на месте случившегося.

В пресс-службе администрации города специалисты обещали уточнить информацию об инциденте.

UPD 15.50: Чиновники сообщили, что тревога была ложной.

Специалисты пресс-службы администрации Сургута пояснили, что тревога оказалась ложной — сотрудники экстренных служб провели проверку и заявили, что найденный пакет не представляет опасности.