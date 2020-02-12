​Для жителей Сургута создали «горячую линию» по информированию населения о наличии медицинских масок в аптеках

С 12 февраля в Сургуте запущена «горячая линия» по информированию жителей города о наличии в аптеках масок и противовирусных препаратов. Она будет работать на базе Центра лекарственного мониторинга.

«Решение об этом было принято на последнем совещании заместителя главы города Анны Томазовой с руководителями аптечных сетей. Они согласились ежедневно информировать Центр лекарственного мониторинга как о наличии, так и о стоимости противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты», – сообщает пресс-служба администрации Сургута.

Специалисты центра готовы проконсультировать сургутян по телефонам: 355-452, 355-484, 355-461.

Напомним, ранее Наталья Комарова заверила, что цены на медицинские маски в аптеках Сургутах находятся под контролем.