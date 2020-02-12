​Сургутских чиновников не отпускает идея плавить снег

Заместитель главы города Сургута Николай Кривцов и заместитель директора по производству СГМУП «Горводоканал» города Сургута Вячеслав Бабичев в составе делегации Уральского федерального опыта отправились в Новосибирск, чтобы перенять опыт по реализации инвестиционного соглашения строительства стационарной снегоплавильной станции.

Сегодня, 12 февраля, они посетят новосибирскую снегоплавильную станцию. «На мероприятии специалисты обсудят результаты работы станции, объемы утилизации снега в этом зимнем сезоне, преимущество технологического способа борьбы со снегом», - рассказали в пресс-службе администрации Новосибирска.

В декабре 2019 года глава Сургута Вадим Шувалов объявил о том, что в городе построят снегоплавильную станцию, чтобы снизить нагрузку на технику, вывозящую снежные массы, в период обильных снегопадов.

Однако заместитель директора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин усомнился в реализации этого проекта. По его мнению, он может стать экономически невыгодным.