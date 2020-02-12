Старье и провокация: мэрия Сургута прокомментировала видео с избиением мужчины за оскорбление чеченцев

В администрации Сургута прошла пресс-конференция в связи с опубликованным в соцсетях видео, где молодые люди избили жителя города за оскорбление чеченской нации в интернете. Чиновники заявили, что события в ролике происходили несколько лет назад, а также назвали текущее тиражирование видео провокацией.

«Видео датируется двух или трехлетней давностью. С тех пор конфликт был исчерпан, а соответствующие меры к участникам были приняты, — пояснил журналистам советник главы Сургута Александр Оверчук. — Для чего сейчас было необходимо это видео вбрасывать в сеть — вопрос. Мы знаем, что вопросом занимаются правоохранительные органы — это их компетенция. Что касается нашего мнения, это однозначно провокация. Дело в том, что у нас никаких проблем нет, городская власть с общинами работает очень плотно и не первый год».

Информацию об активной просветительской и воспитательной работе с молодежью подтвердил и Бислан Махмудов, председатель общественной организации чечено-ингушский культурный центр «Вайнах».

«Это видео где-то трехлетней давности. С этим молодым человеком я провел воспитательную работу. Он в Сургуте уже даже не живет», — уточнил Махмудов.

Помимо этого, он рассказал о государственной структуре, так называемом представительстве председателя правительства Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Руководитель регионального штаба в Югре живет в Нижневартовске и активно занимается воспитанием молодежи.

Советник главы города заключил, что данный случай не будет оставлен без внимания — полиция определит ответственных за вброс.