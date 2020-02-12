​Отчет главы Сургута о чистых автобусах вызвал шквал критики горожан

Эксперты сургутской администрации проверили общественный транспорт после жалоб горожан. Нарушений найдено не было. Об этом сообщается на странице главы Сургута Вадима Шувалова в соцсети.

«Вы много раз писали о том, что салоны в городских автобусах и маршрутках не убирают: в них неприятно ездить, они грязные и плохо пахнут. Я отправил инспекцию на остановку «Ж/д вокзал». Эксперты осмотрели 10 транспортных средств. Нарушений пока не обнаружили, но проверки продолжатся. За отклонения от нормы, заставим ответственные транспортные предприятия платить большие штрафы: до 100 000 рублей», - говорится в посте.

Также подписчикам предложили сообщать о маршрутах, где необходима проверка. Пользователи соцсети откликнулись моментально.

«Нашли какие маршруты проверят! 45 и 47 были и остаются самыми идеальными и тёплыми автобусами в Сургуте. Вы другие маршруты проверьте - 8, 12, 53. В ужаснейшем состоянии, такое впечатление что автобусы 12 маршрута, со свалки металломала, железо выпрямили и отправили на линию. Ладно 21 маршрут вроде начали запускать хоть не новые, но чуть приличные автобусы. Ужас, это просто для отчёта что ли проверили 45 и 47?», - возмутилась пользователь Татьяна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена – прим.ред.).

Другие комментаторы ее поддержали. Но были и те, кто встал на сторону водителей автобусов. «Каждый вечер водители этих маршрутов после смены моют салоны! Враньё! Людям уже просто придраться не к чему!», - возмутилась пользователь Анастасия.

На данный момент горожане уже попросили направить инспекторов в автобусы, следующие по маршрутам № 5, 5А, 10, 2 и 96.

Кроме того, в комментариях к посту опубликована жалоба на работу автобусов, следующих по маршруту №47: «У меня 47-ой ребёнка мимо трёх остановок на жд увёз, не останавливался. И не всегда они забирают с остановки мед.училище около Комсомольского 20. Проносятся мимо просто». Эта информация передана перевозчику, сообщила пресс-служба администрации города.