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В Сургуте реконструируют старую хоккейную школу «Олимпиец»

Скриншот с youtube-канала Ангел Сибири 2006: матч в Олимпийце
Скриншот с youtube-канала Ангел Сибири 2006: матч в Олимпийце

Власти Сургута хотят отремонтировать старый спортивный комплекс «Олимпиец» на улице Губкина, 16А. Об этом представители администрации доложили на заседании комитета городской думы по социальной политике.

Сейчас проводится экспертиза состояния здания, где ведутся тренировки на хоккейном корте. Так как «Олимпиец» построили в 1987 году, его холодильные установки не менялись более 30 лет. Из-за этого внутри неподходящая для тренировок температура – слишком холодно.

Экспертиза будет завершена весной этого года, после чего будет решено, когда комплекс закроют и сколько будет стоить его реконструкция.

Желающий заняться строительством уже есть – это организация «Интер-Спорт», занимающаяся строительством спортивных объектов в Тюменской области.

Однако закрывать комплекс и строить новый нельзя, пока в городе не появятся дополнительные ледовые арены:

«Олимпиец» нуждается в реконструкции, и если его закрывать на ремонт, то у нас нет маневренного фонда – команды девать будет некуда. При этом, расписание Ледового дворца в жестком графике, секциям приходится ждать друг друга в очереди», – пояснила замглавы Сургута Анна Томазова.

Чтобы хоккейные команды «Олимпийца» не ушли из спорта, пока их комплекс ремонтируют, чиновники рассматривают способы расширения Ледового дворца, а также ищут места в городе, где можно было бы установить новые быстровозводимые ледовые корты. За работу над новыми тренировочными аренами готов взяться уже упомянутый «Интер-Спорт» в рамках концессионных соглашений.

Депутат Дмитрий Гуз поинтересовался, обязательно ли нужно строить крытые корты? Ведь Сургут – город северный, и можно установить катки прямо на улице. Однако из ответа городского департамента спорта стало ясно, что ледовая арена – это не только крыша, но и специальное покрытие, другие коньки и температура. Уличный каток сгодится для игр, но тренировать команду можно только на арене.

Также часть комитета порекомендовала мэрии не спешить с выбором инвестора и подождать, когда объявятся другие желающие: «Что мы хотим? Реконструкция или строительство нового здания? – сказал депутат Виктор Пономарев,Давайте составим техзадание, выйдем на концессию и поищем участников. Вспомните, так мы сделали с автовокзалом. А сейчас мы договариваемся лишь с одним инвестором».

Судьба «Олимпийца» прояснится в апреле, когда чиновники расскажут в думе Сургута о своих планах на расширение Ледового дворца.


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Сегодня в 11:12, просмотров: 251, комментариев: 0


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