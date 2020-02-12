Власти Сургута планируют увеличить вместимость Ледового дворца

Власти Сургута ищут способ увеличить вместимость Ледового дворца, чтобы удовлетворить спрос горожан на зимние виды спорта. Для этого есть два варианта: здание либо реконструируют, либо построят на его территории еще одну тренировочную арену. Об этом стало известно депутатам социального комитета при городской думе накануне.

Первый вариант: отдать Ледовый дворец в частные руки и построить новую арену

Ледовый дворец сейчас – муниципальное учреждение. Его можно отдать концессионеру, чтобы он построил вторую тренировочную арену. Желающие уже нашлись: организация «Интер-Спорт» в лице директора Сергея Парфенова уже обратилась в администрацию Сургута со своим концессионным предложением.

Инвестор готов построить новую арену за 160 миллионов рублей за свой счет. Затем Ледовый дворец и его второй каток будут находится в распоряжении концессионера не менее 15 лет – за это время планируется окупить стоимость строительства. А когда срок аренды истечет, Ледовый дворец вместе с дополнительной ареной перейдет обратно городу.

Такой вариант удивил депутатов. Так, Эдуард Иваницкий обратил внимание на несоразмерные цены объектов: Ледовый дворец стоил более полутора миллиардов рублей, и передавать его концессионеру из-за пристройки стоимостью 160 миллионов рублей – это неправильно с точки зрения бизнеса.

Схожей точки зрения придерживаются и чиновники. Сургутские власти считают, что передача дворца в концессию нецелесообразна.

Второй вариант: реконструкция своими силами

Сейчас администрация города готовит предложение в департамент физической культуры и спорта Югры, чтобы получить федеральное инвестирование на реконструкцию дворца спорта. Если деньги будут выделены, Сургут увеличит вместимость здания и сохранит за собой право на его эксплуатацию.

Этот вариант поддержал депутат Виктор Пономарев, он считает, что ледовый каток в текущем состоянии слишком мал – мест не хватает даже зрителям. Депутат предложил увеличить вместимость дворца до пяти тысяч человек (сейчас в него помещаются чуть более полутора тысяч посетителей).

В итоге администрации Сургута предстоит выбирать: либо строительство собственными силами за федеральные деньги, либо передача своего актива в концессию, если правительство Югры отклонит просьбу города.

К этому вопросу чиновники, депутаты и инвесторы вернутся в апреле – так рекомендовала дума.