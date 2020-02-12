Жителя Сургута избили за оскорбление чеченцев в соцсетях

В Сургуте в паблике «ЧП Сургут» сегодня появилось видео, где двое мужчин «наказывают» одного из жителей города за нелестные высказывания в интернете.

«Чеченцы поймали интернет-комментатора в Сургуте, который оскорблял чеченцев и жестко побили», — сообщается в опубликованном посте.

На кадрах видно, что неизвестный молодой человек, согнувшись сидит на земле, на снегу кровь, скорее всего из разбитого носа. Рядом с ним стоит мужчина, требующий выйти с ним «один на один», а когда жертва отказывается, нападающий несколько раз пинает того в лицо. Другой мужчина снимал все на видео.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в сургутской полиции, по данному факту проводится разбирательство.

В комментариях под постом пользователи отметили аккаунт Рамзана Кадырова, попросив дать оценку происходящему.