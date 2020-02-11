​В Сургутском районе в честь юбилея Победы освободят ветеранов от платежей за ЖКХ на год. И простят долги

В Сургутском районе власти совместно с поставщиками услуг ЖКХ освободят ветеранов Великой Отечественной войны от платы за коммуналку. Об этом у себя в Facebook объявил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. «Таков наш вклад в год Памяти и Славы. Встретились с партнёрами, обсудили, решили. В течение всего 2020 года 68 участникам боевых действий и труженикам тыла просто не будут начислять плату за ЖКУ. Также с них не будут брать взносы за капремонт и за обращение с ТКО», – написал он. По его словам, бюджет не будет компенсировать эти затраты ресурсоснабжающих организаций – они возьмут на себя эти расходы сами.

Кроме того, глава района пообещал списать все долги, имеющиеся у 68 ветеранов на начало года (это около 300 тысяч рублей), а вместо квитанций они будут получать поздравления с юбилеем Победы.

Напомним, что, по указу президента, все ветераны и приравненные к ним категории получат от государства по 75 тысяч рублей в честь юбилейного года Победы.