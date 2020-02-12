​Сургут вошел в пятерку городов России, в которых выросла доля квартир-студий в новостройках

В Сургуте количество квартир-студий в новостройках за полгода выросло на 6,3 процента – это пятый результат среди всех городов страны. Таковы итоги исследования портала Domofond.ru.

На первом месте среди тех, кто покупает студии, расположились Набережные Челны – у них доля выросла на 7,7 процента, далее идут Подольск (7,6 процента) и Москва (7,1 процента). Всего агентство нашло 26 крупных городов, в которых доля студий за год увеличилась.

В то же время есть замечательные места, где эта доля, напротив, сократилась. Лидер среди таких передовых городов – Магнитогорск, там предложение студий упало на 7,8 процента. Далее идут Тула (минус 7,4 процента), Ижевск (минус 6,7 процента) и Пермь (минус 5 процентов).