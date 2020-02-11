​В соцсетях обсуждают разлив нефтепродуктов в реке в Сургуте

В сургутских сообществах в соцсетях появился видеоролик, где мужчина показывает проталину в реке Сайма. На воде видны разводы, из-за которых автор ролика решил, что произошел разлив топлива.

В администрации Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС опровергли информацию об экологическом происшествии — специалисты объяснили, что в реку скорее всего попали отходы из канализации. Также чиновники рассказали, что следят за чистотой реки и планируют принять ряд мер по ее очистке при поддержке Федерального агентства водных ресурсов.

«Вода в реке Сайма не замерзает, потому что в нее стекают теплые талые воды из ливневой канализации в районе улицы Университетской, 11. Канализацию регулярно обследуют на предмет врезок и сброса грязных стоков. К сожалению, из-за отсутствия очистных сооружений, иногда в реку попадают загрязняющие вещества. Вопрос находится на контроле администрации, —

уточнили корреспонденту СИА-ПРЕСС сотрудники городской мэрии. — В декабре мы направили заявку в Федеральное агентство водных ресурсов на включение в перечень мер по охране мероприятия «Расчистка русла реки Сайма». Документы находятся на рассмотрении».

Напомним, в августе 2019 года на данном водном объекте произошел разлив нефтепродуктов. Специальные службы в течение недели устраняли последствия происшествия. Администрация Сургута потратила более полумиллиона рублей на ликвидацию разлива. Эксперты из природнадзора Югры предполагают, что слив нефтепродуктов в Сайму произвела частная фирма из автоцистерны.