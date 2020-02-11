​В ДТП на трассе Сургут — Нижневартовск погибли двое полицейских

Сегодня, 11 февраля, около 12.50 на 79 километре трассы Сургут — Нижневартовск в ДТП погибли двое полицейских, еще четыре участника аварии получили травмы. Об этом сообщают специалисты ОМВД по Сургутскому району.

На данный момент известно, что в происшествии пострадало четыре машины. «Автомобиль «УАЗ» столкнулся с автомашиной «МАН» под управлением водителя 1985 года рождения, после чего «УАЗ» отбросило на автомашину «ГАЗ» под управлением водителя 1974 года рождения, двигавшуюся в попутном направлении. В этот момент автомобиль «Скания» под управлением гражданина 1988 года рождения, следовавшая за машиной «МАН», допустила столкновение с ней», — описывают подробности инцидента правоохранители.

Уточняется, что сотрудники полиции из Нижневартовска ехали в Нефтеюганск для проведения следственных действий.

В связи с происшествием начальник югорского УМВД Василий Романица назначил проведение служебной проверки.

Также специалисты сообщили, что движение машин по трассе Сургут — Нижневартовск временно перекрыто.