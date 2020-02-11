​На трассе Сургут — Лянтор столкнулись КамАЗ и «Нексия». Есть погибший

На 44 километре трассы Сургут — Лянтор произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В аварии погибла 44-летняя женщина. Об этом сообщают специалисты управления МВД Югры.

«По предварительной информации, автомобиль «Деу Нексия» под управлением водителя 1966 года рождения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «КамАЗ» под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП женщина пассажир «Деу» 1975 года рождения скончалась на месте», — уточнили в окружной полиции.

Специалисты ведомства устанавливают обстоятельства на месте происшествия.