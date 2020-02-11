​На трассе Сургут — Ноябрьск произошло смертельное ДТП: легковушка столкнулась с автокраном

В Сургуте планируют согласовать увеличение дома до 25 этажей

История в том, что изначально по проекту чиновники согласовали и так уже огроменный домину в 20-21 этаж. А сейчас строители просят разрешения у чиновников и немножко спрашивают нас (так, для проформы) об увеличении этажности