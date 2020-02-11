​На трассе Сургут — Ноябрьск произошло смертельное ДТП: легковушка столкнулась с автокраном

На 133 километре трассы «Сургут — Ноябрьск» произошло смертельное ДТП. Авария случилась сегодня, 11 февраля, около 12.30.
По данным югорского УМВД, водитель «Рено Флюенс», совершая обгон транспортного средство, не справился с управлением, после чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автокраном «КамАЗ».
На месте происшествия погибли водитель и пассажир легковушки.
«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — поясняют сотрудники окружного ведомства.